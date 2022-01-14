TGDF’nin yeni başkanı Demir Şarman oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Geniş katılımla gerçekleşen seçimi Demir Şarman ve ekibi kazandı.

Aynı zamanda Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Demir Şarman Genel Kurul sonrasında yaptığı yazılı açıklamada hem katılımın yüksek olması hem de tüm delegelerin gösterdikleri güven ve desteğe teşekkür etti.

"TARIMA DAYALI BİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MODELİNE ODAKLANMALIYIZ"

TGDF’nin yeni başkanı; yüzyılın en zor döneminden geçildiği bugünlerde ele alınması gereken bir çok konunun olduğunu ve çözüm için iyi planlanmış ve tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. Tarıma dayalı büyümenin ancak ihracatla sağlanabileceğini ifade eden Şarman, özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik, kurumsal, sosyal, hukuki, çevresel ve kültürel değişimlerin sonucu olarak değer zinciri boyunca üreticiden tüketiciye tüm paydaşların durumlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Gıda ve içecek sektörünün masasındaki en önemli sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Şarman, bu konunun gıda güvencesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük riskler barındırdığının da altını çizdi.

TGDF’NİN YENİ YÖNETİM KURULU

Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu şöyle belirlendi.