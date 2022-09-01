TFF binasına silahlı saldırı! İki kişi gözaltında

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Bugün TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

HAMİT ALTINTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altınop saldırının ardından Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop silahlı saldırıyla ilgili, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN MESAJ

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."

4 BÜYÜKLERDEN MESAJ

Spor Toto Süper Lig'in 4 büyük kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, TFF'ye yapılan saldırıyı kınadı. Kulüplerin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

Galatasaray: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz.



Beşiktaş: Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor,, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Trabzonspor: Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasına akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF Riva Tesislerine helikopterle geldi. Bakan Soylu, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı. Riva Tesisinde basına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Bir yakın yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı" dedi.

Yakalanan 2 kişinin de alkollü olduğunu belirten Bakan Soylu, "Derenin hemen kenarında 250 metre ileride bir evde yakalandı. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz kendisiyle ilgili fotoğraf çekiyor. Bu sırada şahısların alkol aldığı ve denize giriyorlar, bu sırada da atışı yapıyorlar. Allah korumuş, ben atılan kurşunların isabetlerini gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olay tüm yönleriyle soruşturulacaktır. Başka bir şey söz konusu diye. Bizim işimiz kafada tek bir soru kalmayacak şekilde bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşki de, “Lig başlayalı 4 hafta oldu. Bir fanatizm bir Twitter problemi aldı gidiyor. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza bütün teknik direktörlerimize bütün seyircilerimize istirham ediyorum, her yenilginin, her beraberliğin ardından hakemleri federasyonu suçlamayı bırakın. Önce insan olduğumuz hatırlayalım. İnan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış kardeşlik olarak görüyoruz. Son derece üzgünüz” şeklinde konuştu.

TFF'DEN TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur" denildi.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur. Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, telefonla arayarak üzüntülerini ve desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a, saldırının ardından Riva'ya gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm kulüp başkanlarımız ve devlet yetkililerimiz ile saldırının ardından geçmiş olsun dileklerinde bulunan kulüplerimiz, futbolcularımız, futbol insanlarımız, tüm futbolseverler ve Türk halkına teşekkür ederiz."