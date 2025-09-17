Tezgahlarda hamsi bolluğu! 100 liradan satılıyor
17.09.2025 - 19:11Güncellenme Tarihi:
Zonguldak’ta tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandı. Karadeniz'in incisi hamsi 100 liradan alıcı buldu.
Hamsi bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu. Hamsinin bol olması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.
Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene daha palamut olmadı. Ama tezgahlar balıksız kalmadı. Hamsi inşallah bol olacak. Bakın tezgahlarda hamsi 100 lira. İstavrit 100 lira ve mezgit 300 liradan satılıyor" dedi.