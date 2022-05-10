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Teröristlerle sıcak çatışma! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

10.05.2022 - 13:24 |
Teröristlerle sıcak çatışma! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristtin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. 

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