Teröristlerle sıcak çatışma! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristtin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.