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Terörist Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi operasyon: Gözaltılar var

Adana’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

14.02.2022 - 08:24 | | İHA
Terörist Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi operasyon: Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Terörist Öcalanın yakalanmasının yıl dönümü öncesi operasyon: Gözaltılar var

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Terörist Öcalanın yakalanmasının yıl dönümü öncesi operasyon: Gözaltılar var

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