GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTeröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü
HaberlerGündem Haberleri Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü
ABONE OL

Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka operasyonları kapsamında, 15 Nisan'dan bu yana 1'i turuncu kategoride olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi.

21.05.2022 - 11:13 |
Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan’da EREN ABLUKA operasyonları başlatıldı.

Teröristler abluka altına alındı

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *8.266* personel görev aldığı EREN ABLUKA operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

1’i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde *TURUNCU* kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı’da *1*, Hakkari’de *6* ve Şırnak’ta *5*) etkisiz hale getirildi.

Terör inleri yerle bir edildi

15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda, *31* mağara, *124* sığınak ve *16* depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda; 25 adet piyade tüfeği, 231 adet el bombası, 1.322 kg. patlayıcı madde, 29 adet EYP,
1 adet RPG-7 roketatar silahı, 8 adet farklı çaplarda top mühimmatı, 3.686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLER

Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

Emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika kararı! Milyonları kapsıyor!

Emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika kararı! Milyonları kapsıyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

Teröre büyük darbe! 1'i turuncu kategoride 12 terörist öldürüldü

Sıradaki Haber
A101 21 Mayıs 2022 kataloğu! 21 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel 21 Mayıs 2022 kataloğu!

A101 21 Mayıs 2022 kataloğu! 21 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel 21 Mayıs 2022 kataloğu!

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika kararı! Milyonları kapsıyor!

Emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika kararı! Milyonları kapsıyor!

Sıradaki Haber
Rusya NATO’ya resti çekti! Savaş çıkaracak hamle

Rusya NATO’ya resti çekti! Savaş çıkaracak hamle

Sıradaki Haber