GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTerör örgütü şüphelisi kadın gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi...
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü şüphelisi kadın gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi...
ABONE OL

Terör örgütü şüphelisi kadın gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz (31), polisin operasyonuyla yakalandı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyen Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.02.2022 - 19:06 | | Emircan DURAK/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)
Terör örgütü şüphelisi kadın gazetecileri böyle tehdit etti: Bu iş burada bitmedi...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek kişilere yönelik harekete geçti. Ekipler, bugün sabaha karşı 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu. Akyüz, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Ekonomide sevindiren gelişme! Resmen açıkladı, rekor kırıldı, yüzde 12 seviyesinde...

Ekonomide sevindiren gelişme! Resmen açıkladı, rekor kırıldı, yüzde 12 seviyesinde...

10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmeziydi! Fiyatı 4 kat arttı

14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmeziydi! Fiyatı 4 kat arttı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekonomide sevindiren gelişme! Resmen açıkladı, rekor kırıldı, yüzde 12 seviyesinde...

Ekonomide sevindiren gelişme! Resmen açıkladı, rekor kırıldı, yüzde 12 seviyesinde...

Sıradaki Haber
10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Rusya'dan 'savaş' hamlesi! Dünyaya duyurdular: S-400'ler, aktive edildi

Rusya'dan 'savaş' hamlesi! Dünyaya duyurdular: S-400'ler, aktive edildi

Sıradaki Haber
Jandarma kati muhtemel 2022 atamaları açıklandı!

Jandarma kati muhtemel 2022 atamaları açıklandı!

Sıradaki Haber