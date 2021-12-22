GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTerör örgütü PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Terör örgütü PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı

Adıyaman'daterör örgütü PKK'ya erzak desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22.12.2021 - 20:05 | | Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Terör örgütü PKK'ya erzak temin eden şüpheli tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK'lı teröristlerle görüştükleri ve erzak temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Engin E. ve Enver G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

Sıradaki Haber
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

Sıradaki Haber
Asgari ücret ile ilgili flaş detay! AGİ kalkınca çalışanın maaşında düşüş olacak mı?

Asgari ücret ile ilgili flaş detay! AGİ kalkınca çalışanın maaşında düşüş olacak mı?

Sıradaki Haber
İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Sıradaki Haber