Terör örgütü PKK'ya aÄŸÄ±r darbe! Ekipler tek tek tespit etti, hepsi yerle bir edildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya aÄŸÄ±r darbe. Ekipler tek tek tespit etti. Tunceli kÄ±rsalÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca baÅŸlatÄ±lan Eren-23 Mercan DaÄŸlarÄ± Operasyonu'nda terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 sÄ±ÄŸÄ±nak, iÃ§indeki malzemelerle imha edildi.Â
01.04.2022 - 21:52 | | DHA
Tunceli'de terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek iÃ§in 12 Åžubat'ta Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca baÅŸlatÄ±lan 'Eren-23 Mercan DaÄŸlarÄ± Operasyonu' sÃ¼rÃ¼yor.Â Bin 62 personelle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda sarp ve daÄŸlÄ±k alanda terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklardaÂ yapÄ±lan aramada, Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Delil niteliÄŸindeki malzemelere el konulurken, sÄ±ÄŸÄ±nak diÄŸer malzemelerle imha edilerek kullanÄ±lamaz hale getirildi. (DHA)Â