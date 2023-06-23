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Terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor

Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

23.06.2023 - 00:28 | | İHA
Terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

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