GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
ABONE OL

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

10.01.2023 - 17:47 |
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya 2011 yılında katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

    Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

    PKK operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçti

    PKK operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçti

    Bakan Nebati: İstihdamda rekor ileri seviyeye taşındı

    Bakan Nebati: İstihdamda rekor ileri seviyeye taşındı