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GündemTerör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

30.07.2022 - 18:57 |
Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadeleri kullanıldı.

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