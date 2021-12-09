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Terör örgütü El-Kaide, HAD ve DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da ELKAİDE, HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2021 - 10:06 |
Terör örgütü El-Kaide, HAD ve DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

 

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