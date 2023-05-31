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Tercan Barajının doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajında yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

31.05.2023 - 09:26 | | İHA
Tercan Barajının doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Tercan Barajında su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Tercan Barajında yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.

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