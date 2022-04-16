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Tepki çeken PakistanlÄ± yakalandÄ±

Ä°stanbul'da kadÄ±nlarÄ±n gizlice gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ekip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Pakistan uyruklu CÃ¼neyt R. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

16.04.2022 - 17:12 | | DHA
Tepki çeken PakistanlÄ± yakalandÄ±

Polis farklÄ± tarihlerde Pakistan uyruklu CÃ¼neyt R.'nin Ä°stanbul'da deniz kenarÄ±nda, metro ve caddelerde kadÄ±nlarÄ±n gizlice gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ekerek sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, CÃ¼neyt R.'yi EyÃ¼psultan'da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

"HalkÄ± Kin ve DÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa Sevk Etmek" suÃ§undan iÅŸlem baÅŸlatÄ±lan CÃ¼neyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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