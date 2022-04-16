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TEM otoyolunda korku dolu anlar! Trafik durma noktasına geldi

Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı. Bir kısmı parçalanan yön tabelası, yıkılma tehlikesi geçirirken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yön tabelalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

16.04.2022 - 17:42 | | DHA
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Seyrantepe, TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. 

Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı. Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM otoyolunda korku dolu anlar Trafik durma noktasına geldi

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