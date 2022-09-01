Televizyonda bir ilk: AKINCI'nın komuta merkezine girildi

Özel izinle Akıncı'nın komuta merkezine girildi. Diğer bir tabirle Akıncı'nın beynine girildi. Bu merkezde çok sayıda Akıncı pilotu var.

Akıncı Pilotu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Akıncı'yı 3 operatör kontrol ediyor. Akıncı'yı uçurmak için 2 pilot gerekiyor.

Komuta merkezimiz seyyar. İniş kalkış yaptığımız yere yakın olmayı tercih ediyoruz. Çok çok uzaklardan da komuta edebiliyoruz. Uydudan uçağımızı yönetebiliyoruz.

NASIL AKINCI PİLOTU OLUNUYOR?

Sayısal bölümden mezun olmak gerekiyor. iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor. Havacılıkla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. 4 ay ile 6 ay süreli bir eğitimden geçiriliyor. Uzun ve meşakatli bir yolculuk.

AKINCI NE KADAR SÜRE HAVADA KALIYOR?

AKINCI yaklaşık 24 saat havada kalabiliyor. Yine yaklaşık 45 bin irtifaya ulaşabiliyor. Dünya havacılık tarihinde bu rakamlar bir rekor.

"DIŞARIYA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTTI"

Akıncı, F16'ların yükünü hafifletti. Dışarıya bağımlılığımızı azalttı.

ATIŞ NASIL YAPILIYOR?

Düşman unsuru tespit edildiğinde direkt atışlar buradan yapılıyor. İşaretleme yapılıp, diğer uçak atışı gerçekleştirebiliyor.

HİÇ TEHLİKELİ BİR ŞEY YAŞANDI MI?

Şu ana kadar yaşanmadı. Çok güvenilir bir araç. TSK ve BAYKAR bünyesinde gerekli ihtiyacı karşılayacak pilot var.

AKINCI KAÇ KİLO YÜK TAŞIYABİLİYOR?

1,5 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor."