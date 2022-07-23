Telefonuna gelen mesaj sonrası hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul’da yaşayan doktor Nurşen Mutlu, beyin kanaması geçiren babasının tedavi masrafları için evini sattı. Parayı ise bir kripto para borsasına yatırdı. Telefonuna gelen mesajla tüm dünyası başına yıkıldı.

Nurşen Mutlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘Bana paranızı kurtaracağız, bunun için birkaç işlem yapmanız lazım telefona gelen şifreyi bize söylemeniz gerekiyor dediler.’

TÜM BİRİKİMLERİ BUHAR OLDU!

O da söyleneni harfiyen yaptı, tüm birikimlerini kaybetti. Dolandırıcıların hedefinde bu kez bir doktor vardı. Doktor Nursel Mutlu’nun babası kasım ayında beyin kanaması geçirdi. Ancak masrafların karşılanması için daha çok paraya ihtiyaç vardı. Mutlu parasının değer kazanması için Türkiye’de çok bilinen bir kripto para borsasına yatırım yaptı.

TELEFONUNA GELEN MESAJLA YIKILDI!

Telefonuna gelen mesaj ise pahalıya mal oldu. CNN Türk'te yer alan habere göre Nurşen Mutlu,”Benim borsadaki mevcut paramın yüzde 15’i kadar coin verileceği yazıyordu. Oradaki linke tıkladım. Açılan sayfa benim borsadaki giriş sayfamdı. Oraya kullanıcı adımı ve parolayı yazdım. Kuşkulandım, çünkü link açıldı” dedi.

Nurşen Mutlu dakikalar sonra 0850’li bir numaradan arandı. Telefonunun ucundakiler kendilerini müşteri hizmetleri gibi tanıttı. Dolandırıcılar her şeyi ince ince hesaplamıştı. Tıpkı bir profesyonel müşteri gibi Mutlu’yu arayan kişiler sakin olun hesabınızı kurtaracağız diye çeşitli işlemler yaptırdı.

Nurşen Mutlu konuyla ilgili olarak, “Borsa destek maili altında gönderilen bi cüzdan vardı. Bunu kopyalayıp yapıştırmamı oradaki parayı cüzdana göndermemi istediler” dedi.

Mutlu tüm işlemleri yaptı müşteri hizmetlerini aradı gerçek ise o an ortaya çıktı. Mutluya, “Biz sizi aramadık, bizim tek kurumsal numaramız var. Bu bizim numaramız değil” dediler.

Doktor Nursel Mutlu’nun tek isteği kaybettiği birikiminin bulunması.