Telefon dolandırıcısı sahte polise 3 yıl 4 ay hapis cezası

Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı Fehmi A.'yı korkutup kandırarak verdiği hesap numarasına 25 bin lira para yatırtan Murat Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dolandırıcılık suçundan yargılanan Murat Ç., mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 41 bin 460 lira da adli para cezasına çarptırıldı.