Teknofest Akdeniz başladı; 1,5 milyonun üstünde yarışmacı başvurdu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Turizmin kalbi Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençlerin projeleri yarışıyor. TEKNOFEST Akdeniz'in ilk gününde TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ANFAŞ fuar alanındaki stantları gezerek, yarışmacılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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TEKNOFEST kapsamında Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından dört gün boyunca eğitimler, paneller ve sunumlar düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. (DHA)