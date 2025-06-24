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GündemTekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti

Tekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti

24.06.2025 - 15:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti

Tekirdağ'da 2 farklı yangında 340 dekar buğday ekili alan yandı.

Nusratfakı Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 dekar buğday ekili alan yandı.

Çorlu ilçesi Karatepe mevkisinde de 90 dekarlık buğday ekili alan yangında zarar gördü.

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Tekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti
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Tekirdağ'da tarım alanları küle döndü! Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitti