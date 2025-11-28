Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.11.2025 - 21:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'da gün boyunca aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü ve sağanak yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kentte yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltmasının beklendiği kaydedildi.

