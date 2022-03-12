Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ile Yeniköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ağaçların yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.