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Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

12.03.2022 - 01:48 |
Tekirdağ'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ile Yeniköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ağaçların yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 

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