GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTekirdağ'da feci kaza! Otomobilde bulunan çift öldü, 15 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da feci kaza! Otomobilde bulunan çift öldü, 15 yaralı
ABONE OL

Tekirdağ'da feci kaza! Otomobilde bulunan çift öldü, 15 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, fabrikanın servis midibüsü ile çarpışan otomobil, hurdaya döndü. Kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

23.11.2021 - 12:33 | | Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobilde bulunan çift öldü, 15 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı- Büyükkarıştıran yolunda meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, hayatını kaybetti, midibüsteki 15 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Siyah uzaylı gibi görünmek için parmaklarını kestirdi! Değişimin yüzde 34'ü tamamlandı...

Siyah uzaylı gibi görünmek için parmaklarını kestirdi! Değişimin yüzde 34'ü tamamlandı...

Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

Elektrik faturası ve doğal gaz faturası ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni fatura tarifesi

Elektrik faturası ve doğal gaz faturası ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni fatura tarifesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek 2021? Kuraklık desteği kimlere, hangi illere verilecek, şartları ne? Kuraklık desteği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek 2021? Kuraklık desteği kimlere, hangi illere verilecek, şartları ne? Kuraklık desteği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Sıradaki Haber
Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

Sıradaki Haber
Hasan Fehmi Güneş kimdir? Eski İçişleri Bakanı Güneş hakkında merak edilenler…

Hasan Fehmi Güneş kimdir? Eski İçişleri Bakanı Güneş hakkında merak edilenler…

Sıradaki Haber
Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

Sıradaki Haber