Tekirdağ'da feci kaza: Biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.
11.10.2024 - 17:28 | | AA
Faruk Aksan idaresindeki otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş ve Çisem Meriç hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık bebek ise ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu'dan Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.