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Tekirdağ'da bir kumaş fabrikasının deposunda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan kumaş fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

03.10.2024 - 16:48 | | Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)
Tekirdağ'da bir kumaş fabrikasının deposunda yangın çıktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kumaş fabrikasının depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tesisi sardı, siyah dumanlar yükseldi. Yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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