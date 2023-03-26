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Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

26.03.2023 - 13:26 | | DHA
Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın

Şeyhsinan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatıda patlamalar da yaşandı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri evlerini boşaltırken, ekipler de çatıdaki alevlere müdahale etti. 2 saat süren çabaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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