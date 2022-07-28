YangÄ±n, akÅŸam saatlerinde ÅžarkÃ¶y ilÃ§esi Gelibolu yolu Ã¼zerinde Ã§alÄ±lÄ±k alanda baÅŸladÄ±. Ã‡evredekilerin alevleri fark etmesiyle durum Ä°tfaiye ve Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine haber verildi. BÃ¶lgeye kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸan ekipler mÃ¼daheleye baÅŸladÄ±. OrmanlÄ±k alanÄ± da tehdit eden yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼memesi iÃ§in iÅŸ makinalarÄ± devreye girdi. Ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik uÄŸraÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.(