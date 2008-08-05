Tekbirli arbede

AKDENİZ Üniversitesi'nde 6 Nisan 2008 tarihinde meydana gelen taşlı, sopalı ve silahlı olaylarla ilgili açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren duruşmada 7 tutuklu sanıktan 2'si daha tahliye edildi. Mahkeme, alnındaki kılıç dövmesiyle dikkat çeken provokatör Ömer Ulusoy'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma çıkışında karşıt görüşlü iki grup arasında arbede çıktı.



Akdeniz Üniversitesi Kampusü'ndeki Akdeniz Öğrenci Yurdu'nda karşıt görüşlü öğrenci grupları ve öğrenci olmayan kişilerin karıştığı olaylarla ilgili Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan ve 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 11.30'da yapıldı. 2 araçla getirilen sanıklar, Adliye binasına mahkum girişinden alındı. Araçlar, mahkumların gireceği kapıya tamamen yanaştı.







Olaylara karışan ve elindeki tabancayla 9 el rastgele ateş ederken görüntülenen kılıç dövmeli provokatör Ömer Ulusoy'un araçtan inişi sırasında bir jandarma görevlisi, araç ile bina arasında sırtı basın mensuplarına dönük durarak onun görüntülenmesini engelledi.



Ömer Ulusoy'un sakalsız ve takım elbiseli olarak geldiği duruşmaya 7'si tutuklu 23 sanık da katıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve gazeteciler alındı. Sanık yakınlarının mahkeme salonuna girmesine izin verilmedi. Fikri Durmaz başkanlığındaki mahkemede, birinci duruşmaya gelmeyen sanıkların ifadelerini aldı. Duruşma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Duruşma sonunda, tutuklu sanıklardan Münir Aktan ve Muzaffer Çelebi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ömer Ulusoy, Tahir Kara, Çağrı Bulut, Ahmet Bekmez ve İ.A.T.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, 2 Eylül'e ertelendi. Bu duruşmada sanıklardan 5'i tutuklu, 18'i tutuksuz olarak yargılanacak.



DURUŞMA ÇIKIŞI ARBEDE



Çıkışta ise karşıt görüşlü gruplar arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Sol görüşlü öğrenciler kendilerine küfür edildiğini ileri sürerken, sağ görüşlü gruptakiler ise asıl kendilerine küfür edildiğini iddia etti. Sık sık tekbir getirip, diğer grubun üzerine saldıran sağ görüşlü gençleri çevik kuvvet ve polisler güçlükle engelledi. Ayrılan gruplarla polis arasında da kısa süren bir arbede yaşandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında iki gruptakiler Adliye çevresinden uzaklaştırıldı. Ardından cezaevi araçları çıktı. Cezaevi aracına binerken de tutuklu sanıklar tekbir getirerek dışarıdaki arkadaşlarına mesaj verdi. Ardından cezaevi aracının adliyeden çıkışında yine ülkücü gençler tutuklu arkadaşlarına tekbir getirerek seslendi.



SUÇLAMALAR



Üniversitedeki olaylarda tabancayla 9 el ateş ettiği tespit edilen Ömer Ulusoy, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ‘öldürmeye teşebbüs’, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ‘suç işlemeye tahrik’, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ‘silahlı tehdit’ suçlamaları olmak üzere 3 ayrı suçlamayla ilgili toplam 13 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle, olaylara karıştığı iddia edilen öğrenciler ve üniversite dışından zanlılar da ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘suça tahrik’ suçlarından yargılanıyor.

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