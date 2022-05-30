GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi
HaberlerGündem Haberleri Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi
ABONE OL

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Deniz İkmal Albay Erol Buran (49), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

30.05.2022 - 22:27 | | Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

Akdeniz Bölge Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı'nda görevli iken yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören İkmal Albay Erol Buran için Çankırı merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri erkan, Buran ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. 

Evli ve bir çocuk sahibi Buran'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda defnedildi. Buran'ın yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması: Gerekli adımları atmamaları halinde...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması: Gerekli adımları atmamaları halinde...

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen zirveyi gördü: Benzin, motorin, brent petrol...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen zirveyi gördü: Benzin, motorin, brent petrol...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen zirveyi gördü: Benzin, motorin, brent petrol...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen zirveyi gördü: Benzin, motorin, brent petrol...

    Sıradaki Haber
    Maymun çiçeği virüsünde ilk ölüm! Dünyayı tedirgin eden gelişme

    Maymun çiçeği virüsünde ilk ölüm! Dünyayı tedirgin eden gelişme

    Sıradaki Haber
    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT şartları belli oldu mu? İşte EYT’de son durum!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT şartları belli oldu mu? İşte EYT’de son durum!

    Sıradaki Haber