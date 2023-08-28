Tck 245 Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka ya da kredi kartının kötüye kullanılması suçu, başkası adına olan kartın hukuka aykırı bir biçimde kullanılması demektir. Bunun dışında başkası adına sahte banka ya da kredi kartı basmak, devretmek ve satmak da bir bilişim suçu olarak kabul edilir. Bu bilişim suçu halk arasında genellikle kredi kartı dolandırıcılığı olarak da bilinir. Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu ile cezası Bilişim Alanında Suçlar bölümünde ve TCK 245'de belirlenmiştir.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Şartları Nelerdir?

Banka ya da kredi kartının kötüye kullanılması suçu seçimlik hareketli bir suçtur ve TCK 245. maddede belirtilmiş olan herhangi bir hareketin yapılması ile suç işlenmiş olur.

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu kasti olarak işlenen bir suçtur. Taksirle işlenmesi halinde de cezalandırılacağına dair herhangi bir açıklama yoktur. Bu nedenle suçun taksirle işlenmesi halinde cezalandırılması mümkün olmaz.

Banka ya da kredi kartlarının kullanımı suçundan fail olan kişi herhangi bir kimse olabilir.

Mağdur olan kişi seçimlik olayın gerçekleştirilmesine göre ya kart hamili ya da bankadır.

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası Nedir?

Başkasına ait olan banka veya kredi kartının izinsiz bir şekilde kullanılması halinde bu suçun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ya da beş bin güne kadar adli para cezası olur. Başkalarına ait hesaplar ile ilişkilendirilerek sahte kartlar üretmek, satın almak ya da kabul etmek ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ya da on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Sahte bir kartı kullanarak başkasına yarar sağlamanın cezası ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ya da beş bin güne kadar adli para cezası olarak karşımıza çıkar. Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması halinde kanun koyucu tarafından cezalar mevcuttur.