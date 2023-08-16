TCK 155 Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir? Tck 155 Cezası Nedir?

Güveni kötüye kullanma suç olarak kabul edilmiştir ve bu suç TCK 155. maddede belirlenmiştir. Güveni kötüye kullanmadaki suç konusu taşınır ya da taşınmaz mal olarak bilinir. Bu suçun esasında zilyetliğin devri vardır ve mal üzerinde de fail lehine zilyetliğin tesis edilmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı müşterek ya da iştirak halinde mülkiyetlere konu olan mallar ile ilgili olarak kişiler birbirlerine karşı güveni kötüye kullanma suçu işleyemezler.

TCK 155 Cezası Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçu Türk ceza kanununun 155. maddesi kapsamında beş şekilde meydana gelebilir. Zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması basit güveni kötüye kullanma suçudur. Hizmet nedeni ile güvenin kötüye kullanması, meslek ya da sanat sebebi ile güvenin kötüye kullanılması da suçtur. Başkasının mallarını yönetmek ve çevreye tehdit vermek, ticaret sebebi ile güveni kötüye kullanmak da TCK 155. maddedeki suçlar arasındadır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şartları Nelerdir?

Kişiye karşı işlenen bir suç olduğundan tespiti için şikayetin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle de malvarlığına karşı olan suçlarda bu şartları bilmek önemlidir. Suçun taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerinde işlenmesi, suçu işleyenin ya da başkasının yararına olması gerekmektedir. Ayrıca zilyetliğin devri amacının dışında bir amaçta ilerlerse de güveni kötüye kullanma suçu oluşmuş olur. Suçu işleyen kişi ya da kişiler maddi bir menfaat ya da yarar sağlamak için başkasının mallarını idare eder ya da mallarına el koyarsa bu da suç sayılır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

Temel halde güveni kötüye kullanma suçunun cezası için alt sınır 5 gün, üst sınır ise 730 gündür. Kanunun 155/2. fıkrasında belirtilen bilgilere göre verilecek olan ceza 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ile üç bin güne kadar adli para cezası olur. Adli para cezasının sınırı da en az 5 gündür. Meydana gelen zarar ile sağlanan haksız menfaate göre temel ceza belirlenir.