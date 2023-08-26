BaÅŸka birisinin taÅŸÄ±nÄ±r veya taÅŸÄ±nmaz malÄ±nÄ± kÄ±smen ya da tamamen yÄ±kan, yok eden, tahrip eden ya da kullanÄ±lamaz hale getiren ya da gitme iÅŸine mala zarar verme suÃ§u denir. Mala zarar verme suÃ§u ile cezasÄ± MalvarlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Bu bÃ¶lÃ¼m TCK 151. ve 152. maddedir.Â

TCK 151 CezasÄ± Nedir?

151. maddenin ilk fÄ±krasÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸ olan mala zarar verme suÃ§unun temel yaptÄ±rÄ±mÄ± dÃ¶rt aydan Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hapis ya da adli para cezasÄ±dÄ±r. Hakim bu suÃ§un seÃ§imlik yaptÄ±rÄ±mlardan birini tercih eder, somut olarak iÅŸlenmiÅŸ olayÄ±n Ã¶zelliklerine ve zararÄ±n miktarÄ±na bakar.

SuÃ§un iÅŸleniÅŸ ÅŸekli de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±rdan temel ceza belirlenir ve uygulanÄ±r. Adli para cezasÄ± TCK'nÄ±n 52. maddesi dikkate alÄ±narak beÅŸ gÃ¼nden az ya da 730 gÃ¼nden fazla olmamak kaydÄ± ile belirlenmiÅŸ olan gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 20, en fazla 100 TL ile Ã§arpÄ±lmasÄ± sonucunda tespit edilir.Â

Mala Zarar Verme SuÃ§unun ÅžartlarÄ± Nelerdir?

Mala zarar verme suÃ§unun olmasÄ± iÃ§in baÅŸkasÄ±na ait taÅŸÄ±nÄ±r ya da taÅŸÄ±nmaz mallardan birine zarar verilmesi gerekir.Â

Bu suÃ§un oluÅŸmasÄ± iÃ§in genel kast yeterli sayÄ±lÄ±r. Bu seÃ§imlik hareketlerin haklÄ± bir neden olmadan gerÃ§ekleÅŸtirilmesi, bilerek ya da isteyerek yapÄ±lmasÄ± kastÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± olarak kabul edilir.

Mala Zarar Verme SuÃ§unu Adli Para CezasÄ±na Ã‡evirme

Adli para cezasÄ±, yargÄ±lamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kiÅŸinin bir miktar parayÄ± devletin hazinesine Ã¶demesi kararÄ± vermesidir. Mala zarar verme suÃ§u sebebi ile ceza mahkemesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ olan hapis cezasÄ±, somut olan olayÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ile adli para cezasÄ±na Ã§evrilebilir. HÃ¼kÃ¼m gereÄŸince mal varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik mala verme suÃ§u iÅŸlenirse adli para cezasÄ±na hÃ¼kmedileceÄŸi de aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtilmiÅŸtir. KoÅŸullarÄ±n uygun olmasÄ± halinde hapis cezasÄ±nÄ±n para cezasÄ±na Ã§evrilmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â

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