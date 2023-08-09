TCK da yer alan 125. maddeye gÃ¶re hakaret suÃ§unun tanÄ±mÄ± kesin bir ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hakaret suÃ§u, ÅŸerefe karÅŸÄ± suÃ§lar baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda toplanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kanuna gÃ¶re hakaret suÃ§unun oluÅŸabilmesi iÃ§in maÄŸdur kiÅŸiye yÃ¶nelik somut bir olgu veya fiilin gerÃ§ekleÅŸmesi gerekmektedir. MaÄŸdur kiÅŸiye sÃ¶vmek fiilinin iÅŸlenmesi de hakaret suÃ§unu oluÅŸturmaktadÄ±r. GerÃ§ekleÅŸtiren somut fiilin ise kiÅŸinin ÅŸeref ve onurunu rencide edebilecek bir niteliÄŸe sahip olmalÄ±dÄ±r. KiÅŸinin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve haysiyeti ise toplum iÃ§indeki itibarÄ± olarak nitelendirilebilir.Â

TCK 125/1 maddesinde yÃ¼ze karÅŸÄ± hakaret suÃ§u dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Bir kiÅŸiye sÃ¶vmek ve olgu isnat etmekte hakaret suÃ§unu oluÅŸturan seÃ§imlilik hareketleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ä°snat edilen olgu ise kiÅŸinin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸerefini rencide edecek ÅŸekilde olmalÄ±dÄ±r. Ancak kesin olarak bÃ¶yle bir ÅŸart aranmamaktadÄ±r. Bu durum hakimin deÄŸerlendirmesine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bir diÄŸer hakaret tÃ¼rÃ¼ ise gÄ±yapta hakaret olarak da bilinen yoklukta hakaret suÃ§udur. GÄ±yapta hakaret sÃ¶z konusu olduÄŸu zaman maÄŸdur kendisine edilen hakareti gÃ¶rmemekte ve duymamaktadÄ±r. Hakaret maÄŸdura Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸiler tarafÄ±ndan iletilir. SuÃ§ teÅŸkil etmesi iÃ§in ise en az Ã¼Ã§ kiÅŸi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekmektedir.Â

TCK 125 Maddeleri Åžikayete Tabii midir?

TCK 125. madde uyarÄ±nca bir kimsenin onur, ÅŸeref ve haysiyetine saldÄ±ran kiÅŸinin adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±labileceÄŸi gibi Ã¼Ã§ aydan iki yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla da yargÄ±lanabileceÄŸi sÃ¶ylenebilir. TCK 125/3 maddesi kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret suÃ§u olarak bilinmektedir. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan resen soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±r ve ÅŸikayete tabii deÄŸildir. DiÄŸer durumlarda ise suÃ§un maÄŸduru hakareti Ã¶ÄŸrendikten sonra 6 ay iÃ§erisinde ÅŸikayet baÅŸvurusunda bulunmalÄ±dÄ±r. Aksi takdir de ise ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kaybetmesi sÃ¶z konusu olmaktadÄ±r.

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