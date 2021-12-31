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TCG Yıldırım Fırkateyni'nde yeni yıl nöbeti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli deniz güçlerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Yıldırım Fırkateyni'nde bahriyeliler, yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

31.12.2021 - 22:05 | | Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda bulunan TCG Yıldırım Fırkateyni'ndeki askerler, 2021'in son gününü görev başında geçirdi. TCG Yıldırım Firkateyni Komutanı Albay Asım Şahin, gemi mürettebatı ve ailelerinin yeni yılını kutladı. Gemi anons sisteminden konuşan Albay Şahin, "Kutsal Vatan toprağı TCG Yıldırımda görev yapan seçkin personelimin yeni yılını kutluyor, fedakar aileleri ve mavi vatanda omuz omuza görev yaptıkları silah arkadaşları ile birlikte 2022 yılını sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçirmelerini temenni ederim" dedi.

Gemi personeli de TCG Yıldırım Fırkateyni'nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını anlattılar. Gemide aile gibi olduklarını anlatan bahriyeliler, yeni yıla görev başında girmekten gurur duyduklarını ifade etti.

TCG Yıldırım Fırkateyninde yeni yıl nöbeti

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