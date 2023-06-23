TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Zaferi'nde büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ Ceyport Limanı'nda ziyarete açıldı. Görevli komutanlar, ziyaretçilere gemi hakkında bilgiler verdi.

Geminin Çanakkale Zaferi'nde yaptığı çalışmalar sinevizyon gösterisiyle ziyaretçilere izletildi. Gemiyi gezen Nesrin Dağlı, "Çok güzel, güzel bulduk, gemiyi anlattılar. Güzel ilgilendiler herkese çok teşekkür ederiz" dedi.