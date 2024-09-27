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TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

27.09.2024 - 14:04 | | AA
TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

Etkinlikler kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

TCG Fırtına hücumbotunu ziyaret eden Furkan Erdur, "İlk defa savaş gemisine ziyarette bulunduk. Çok beğendik. Allah ordumuzun her zaman yardımcısı olsun" dedi.

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