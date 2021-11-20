TCDD'den kumanda merkezine yönelik habere ilişkin açıklama

Genel Müdürlük tarafından, bir gazetede "TCDD sistemi kapattı: 123 milyonluk kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu" başlığıyla yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, haberin, TCDD ile hiç görüşülmeden, ilgili firmanın ağzından yazılmış yanlı ve yanlış bilgiler içerdiği belirtilerek, "Söz konusu firma ile yapılan sözleşmeyle alınan hizmet, haberde verildiği üzere 'trenlerin seyir güvenliğini etkileyen' YHT trafiğinin yönetildiği sinyalizasyon sistemi olmayıp bir kumanda merkezi arayüz ve planlama yazılımıdır." bilgisi verildi.

Bahse konu firmadan alınan arayüz yazılımının 2018 yılında geçici kabulü yapıldıktan sonra kısmen devreye alındığının ifade edildiği açıklamada, geçen süre içinde firma geçici kabul eksiklikleri kapsamında belirtilen eksiklikleri gidermediği için sözleşmesinin feshedildiği vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ SİSTEM KULLANILIYOR

Açıklamada, "YHT hatlarında kullanılan sinyalizasyon sistemi, Alman Siemens ve İspanyol Thales firmaları tarafından kurulmuş 'SIL-4 -Safety Integrity Level- (En yüksek güvenlik seviyesi)' güvenlik seviyesine sahip Avrupa'daki yüksek hızlı tren hatlarında kullanılan ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemidir. Yüksek hızlı tren hatları 2009 yılından beri bu şekilde işletilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşme kapsamındaki planlama yazılımında şartname gereği güzergah üzerinde değişiklik yapılmasının, sadece seyir sürelerinin planlamada ne kadar olacağının hesaplanmasıyla ilgili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konu operasyonla ilgili olmayıp planlamayla ilgilidir. Yine aynı haberde yer alan şifreler, sisteme girmek için kullanılan kullanıcı ve bakımcı şifreleridir. Konu yargıya intikal etmiş olup, devletimizin ve kurumumuzun haklarını korumak amacıyla sözleşme şartlarına uymayan firma ile ilgili hukuki süreci takip etmekteyiz. Devam eden hukuki süreci TCDD aleyhine etkileyerek halkımızı yanlış yönlendirmeye yönelik haberlerle ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır."