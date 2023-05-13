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TBMM yeni vekilleri bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclis’i 28. Dönem’de seçilecek milletvekillerini bekliyor.

13.05.2023 - 07:29 |
TBMM yeni vekilleri bekliyor

Hazırlıklarına şimdiden başlayan Meclis yönetimi şeref holünde kayıt masalarını kurdu. Seçimin hemen ardından mazbatasını alan yeni milletvekilleri kapıda karşılanacak, görevliler nezaretinde şeref holündeki kayıt masalarına yönlendirilecek.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre buraya geldiklerinde ilk olarak mazbatalarını teslim edecekler ve kayıt işlemleri başlayacak. Sosyal güvenlik ve mal bildirimlerine ilişkin formlar doldurulacak. Daha sonra çiçeği burnunda vekillerden parmak izi alınacak.

Genel Kurul’da oylama yoklama sisteminde kullanmak üzere parmak izleri tanımlandıktan sonra banka hesabı açılacak, araçlarının Meclis’e sorunsuz girmesi için plaka tanımlaması yapılacak ve milletvekili rozetleri verilecek.

Masalarda vekilleri bilgilendirmek için görevliler de bulunacak. TBMM yönetimi, yasama ve denetim süreçlerinin nasıl işlediği, idari teşkilatın görevleri başta olmak üzere Meclis’le ilgili tüm bilgileri içeren kitapçıkları da yeni vekillere dağıtacak.

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