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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile telefonda görüştü.

17.03.2022 - 20:54 |
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile görüştü

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ortaya büyük bir güvenlik krizinin çıktığını belirten Şentop, bu süreçte en fazla sivillerin zarar gördüğünü ifade etti.

Yaşanan insani krizin giderilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Savaşın devam ettiği bir ortamda tarafları dışişleri bakanları düzeyinde bir araya getiren 10 Mart Antalya Toplantısı, diplomasi adına bir başarıdır, önemli bir başlangıçtır. Yine Dışişleri Bakanımız dün Moskova'da bugün de Ukrayna'da görüşmeler gerçekleştiriyor. En kısa zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları'nı bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz."

Türkiye ile Slovenya'nın diplomatik ilişkilerinin olumlu seyirde ilerlediğini kaydeden Şentop, 28- 29 Mart'ta Slovenya'da yapılacak olan Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Parlamento Başkanları toplantısına katılacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Rusya- Ukrayna krizinde Türkiye'nin barışçıl ve diyaloga dayalı tutumunun çok kıymetli olduğunu belirten Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ise şunları kaydetti:

"İki ülke ile de görüşebilen nadir ülkelerden birisiniz. Türkiye'den beklentimiz hakikaten çok yüksek. Sizlerin iki tarafı da müzakere masasına oturtmanızı, oturtmaya devam etmenizi bekliyoruz." 

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