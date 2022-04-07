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TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

07.04.2022 - 22:47 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Tören Salonu'nda şehit yakınları onuruna iftar programı düzenlendi. Programın ev sahibi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailelerle bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından Şentop, davetlilere seslendi. Şehit ailelerine, geldikleri için teşekkür eden Şentop, "Milletimizin bu temsil mekanında, sizlerle bugün ibadeti yerine getirdiğimiz şu vakitlerde, bizlerle birlikte bir ekmeği bölüşme nezaketini gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten büyük onur duydum. Soframızı şereflendirdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam şehitlerimizin şahsı manevisini, varlığınızla, milletimizin evine taşıdınız. Ebediyen minnettar kalacağımız, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler, bu milletin baş tacısınız. Şühedamız adına, artık bu millete emanetsiniz" ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

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