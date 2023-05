TBMM Başkanı Şentop: İtiraf etmeseler de bu savaştan kazanç elde edenler var

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) 30'uncu Yıldönümü: Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek' başlığı ile düzenlenen zirvede, Şentop'un yanı sıra KEİ'nin üye ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın parlamento başkanları ve temsilcileri ile 13 KEİ ülkesinden toplam 81 parlamenter yer aldı.

'KAZANANI OLMAYAN BİR SAVAŞ'

Burada konuşan Şentop, Karadeniz'in en büyük sorununun savaşlar olduğunu belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerinden bir yıldan fazla süre geçti ve savaş ardında yüz binlerce ölü, yüz binlerce yaralı, harap olmuş şehirler, evlerinden yurtlarından olmuş milyonlarca insan ve tam manasıyla felç olmuş bir Karadeniz bıraktı. Bu savaş kazananı olmayan bir savaş. Bu savaş sadece Ukrayna ve Rusya halkları için değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünya için onarılması güç kayıplara, hasarlara neden oluyor. Temennimiz, Karadeniz'in gördüğü en vahşi savaşlardan birisi olan bu savaşın daha fazla can kaybına, yıkıma ve zarara yol açmadan bir an önce kalıcı, adil bir barışla sona ermesidir. Türkiye olarak, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Aynı şekilde diğer üyelerimiz Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü önemsiyor ve taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Karadeniz'de barışın ancak bu şekilde gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Aralık ayında Sırbistan'da yapılan 60'ıncı Genel Kurulumuzda şunu ifade etmiştim: 'Savaşlar sahada ve silahla yapılır ama masada ve kalemle sonlandırılır. Artık masaya dönmenin, kalemi ele almanın vakti gelmiştir' Geçen 5 ayın ardından bu sözlerim hala geçerliliğini korumaktadır" dedi.

'KALICI BARIŞA DAVET EDİYORUM'

Şentop, Türkiye'nin, her türlü ateşkes ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya, tarafları aynı masada toplamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Gerek Karadeniz tahıl anlaşmasında oynadığımız rol gerekse esir değişimi anlaşmalarındaki rolümüz bu konuda yeterince tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuzun kanıtıdır. Bu toplantı vesilesiyle buradan bir kez daha taraflara ateşkes çağrısı yapıyor ve kalıcı bir barışa davet ediyorum. Bu noktada, savaşın devam etmesini arzulayanlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var. Ben, Batı ülkeleri de dahil olmak üzere gittiğim her yerde, katıldığım her toplantıda bu gerçeğe dikkat çekiyor ve Batının bu ikiyüzlü tavrını bırakması gerektiğini söylüyorum ve bu söylediklerim hakkında yine birçok Batılıdan olumlu tepkiler alıyorum. Bu cihetle, Karadeniz ülkeleri olarak savaşın gizli destekçilerine de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyor, savaştan rant devşirenlerin kışkırtmalarına kapılmamanın Karadeniz'in güvenliği açısından faydalı olacağını vurguluyorum. Türkiye tam olarak böyle yapıyor. Tavrını her zaman olduğu gibi haktan, haklıdan ve adaletten yana koyuyor" ifadelerini kullandı.

'TEHDİT OLUŞTURAN ÜLKELERİN ELİNE BIRAKILAMAZ'

Şentop, "Bugün, dünya üzerindeki kurulu olan çok taraflılık mekanizmalarından ve düzeninden memnun olan ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmez. İşte bu sebeple biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin kurumlarının ihtiyaç duyduğu reform çalışmalarına dikkat çekmek için her mecrada 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Zira dünyanın güvenliği ve huzuru, bizzat dünyadaki barışa tehdit oluşturan hareketlerden kaçınmayan ülkelerin eline bırakılamaz. Devletlerin adil ve çoğulcu bir şekilde söz sahibi olduğu bir sistemin kurulması elzemdir. Ortak gelecek ancak ve ancak böylesi bir ortamda sağlıklı bir şekilde inşa edilebilir. Bu noktada KEİ ve özellikle bizleri bir araya getiren KEİPA’nın büyük bir misyon yüklenmesi gerektiğine inanıyorum. KEİPA’nın daha etkin ve bölgesinde ortak bir vizyon oluşturarak huzurlu ve müreffeh bir ortak geleceği inşa edecek adımlar atmasına destek olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

GENEL SEKRETER: UMARIM SAVAŞ KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de Karadeniz bölgesinin önemine değinerek, "Bugün Karadeniz bölgesi dünya politikası için önemli bir bölge. Asya ve Avrupa arasında bir köprü, kesişim noktası. Aynı zamanda enerji kaynakları açısından da bölge çok zengin, doğal gaz ve petrol var. Bu 30 yıl boyunca enerji alanında özellikle çok büyük projeler uygulandı. Bölgenin önemine baktığımızda; bu sadece enerji kaynakları, coğrafi konum açısından değer. Bölgenin temel değeri burada yaşayan insanlar. Biz kültürler arası bir bölgede yaşıyoruz. Böylesi bir bölgede yaşadığımız için bundan gurur duyuyoruz. Bu bölgeye barış, güvenlik ve refah getirmek bizim genç nüfusumuza borcumuz. Umuyoruz Rusya-Ukrayna savaşı çok kısa sürede çözülecek. Bu bütün dünya ülkelerinin problemi" dedi.