TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in saldırılarına karşı tavır alınmasına istedi

Şentop, İSİPAB Dönem Başkanı Cezayir'in Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı İSİPAB olarak ortak bir tavır alınması gerektiğini belirten Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları karşısında uluslararası toplumun somut adımlar atarak bu konuyu acil bir şekilde gündemlerine alması gerektiğini ifade etti.

Şentop, İSİPAB'ın Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara karşı parlamentolar arası iş birliği ile hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Şentop'un önerisiyle İSİPAB'ın önceki dönem başkanı Türkiye, mevcut dönem başkanı Cezayir ve bir sonraki dönem başkanı Kotdivuar Cumhuriyeti meclis başkanlarının 10 Nisan Pazartesi günü çevrim içi toplantı yapması kararlaştırıldı.