TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop: Balkanlara hizmet ve destek bizim iÃ§in vefa borcudur

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 'VakÄ±f BuluÅŸmalarÄ±' kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± BaÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ± ve Balkan STK'larÄ± Ä°ftar ProgramÄ±'na katÄ±ldÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± program, ÃœskÃ¼dar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerÃ§ekleÅŸti. Â

BALKANLARA HEPÄ°MÄ°ZÄ°N BORCU VARÂ

Ä°ftar programÄ±na katÄ±lanlarÄ±n Ramazan ayÄ±nÄ± tebrik eden Prof. Dr. Åžentop, Â Balkanlara hepimizin borcu var. Her ÅŸeyden Ã¶nce unutmamak ve unutturmamak gibi bir sorumluluÄŸumuz var. Ãœlkemizin baÅŸta Trakya'yÄ± iÃ§eren Marmara bÃ¶lgesi olmak Ã¼zere, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerinin Ã§ok yoÄŸun olarak bir muhaceret baÄŸlantÄ±sÄ± var. Balkan kÃ¶kenli, muhacir, gÃ¶Ã§men, Rumelili, mÃ¼badil, Arnavut, BoÅŸnak, Prizrenli, ÃœskÃ¼plÃ¼, Giritli, BatÄ± TrakyalÄ±, soydaÅŸ, dindaÅŸ, Yugoslav, Makedon, Bosna ve Bulgaristan gÃ¶Ã§meni gibi sÄ±fatlarÄ± taÅŸÄ±yan milyonlarca insan bu baÄŸlantÄ±nÄ±n daha Ã¶zel isimlendirilmiÅŸ gruplarÄ±dÄ±r. Aidiyetinizi nasÄ±l ifade ederseniz edin; 'EvladÄ± Fatiha'nÄ±n varisleri olarak tekrar ifade ediyorum, Balkanlara hepimizin borcu var. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za, torunlarÄ±mÄ±za, kÃ¶klerini dedelerini, ecdatlarÄ±nÄ± anlatmak ve bu ÅŸuur Ã¼zerine onlarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini saÄŸlamak mecburiyetindeyiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â

GELECEK NESÄ°LLERE AKTARMALIYIZÂ

TÃ¼rkiye'de 40 ÅŸehirde yaklaÅŸÄ±k 2 bin Balkan kÃ¶kenli vakÄ±f ve derneÄŸin olduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. Åžentop, Balkan coÄŸrafyasÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir ticari bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z de var ancak yeterli deÄŸil. Hem ekonomik olarak hem de sosyo-kÃ¼ltÃ¼rel olarak daha fazla bir ve beraber olmaya, birlikte hareket etmeye ve bunu daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin son 20 yÄ±lda, yaklaÅŸÄ±k 15 kat artan ihracatÄ± var, Balkan Ã¼lkelerine ama elbette yetmez. YapÄ±lacak ne varsa devlet-millet el ele, bir ve beraber hareket etmeliyiz. SÄ±rbÄ±stan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ile var olan ticaret hacmimizi artÄ±rÄ±rken ve tabii ki sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± gelecek nesillere aktarmayÄ± Ã¶nemli vazife bilmeliyiz. Balkan coÄŸrafyasÄ±ndaki genÃ§lerimizi, yaÅŸadÄ±klarÄ± topraklarda, dini ve kÃ¼ltÃ¼rel olarak sahip olduklarÄ± medeniyet dairesinde, onlara rehberlik etmeli, kendilerini inÅŸa ederken onlara destek olmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Â

HÄ°ZMET VE DESTEK BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N VEFA BORCUDURÂ

Prof. Dr. Åžentop konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: Ãœlkemizin ve BalkanlarÄ±n ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ±n kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizleriz. Cumhuriyet'imizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na yaklaÅŸÄ±rken, Cumhuriyet'imizin temelinde, Ã§ok kuvvetli bir Balkan dokusu bulunduÄŸunu hatÄ±rlatmak isterim. Kendisi de BalkanlÄ± olan Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun pek Ã§ok isminin, Balkanlarda yetiÅŸtiÄŸini ve bu mÃ¼nevver kadronun bugÃ¼nkÃ¼ modern devletimizi kurmuÅŸ olduÄŸunu unutmayalÄ±m. Bizim iÅŸ insanÄ±mÄ±z gittiÄŸi yerlerde makbul bir insan devletler tarafÄ±ndan, arzu edilen iÅŸ insanÄ±. Balkan coÄŸrafyasÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmak sadece ekonomik gerekÃ§elerle izah edilemez. Ata ecdat yadigarÄ± o coÄŸrafyanÄ±n kalkÄ±nmasÄ±, ekonomik olarak geliÅŸmesi zenginleÅŸmesi bizim iÃ§in bir vefa borcudur."Â

TÃœRKÄ°YE DÄ°YANET VAKFI'NIN DESTEKLEDÄ°ÄžÄ° 11 BÄ°N Ã–ÄžRENCÄ°MÄ°Z VARÂ

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ise, vakÄ±flara gÃ¶nÃ¼l veren insanlarÄ±n peygamberlerin varisleri olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. ErbaÅŸ, Åžu ana kadar yurt iÃ§inden 250 bini aÅŸkÄ±n Ã¶ÄŸrenciye burs veren bir vakÄ±ftÄ±r. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, Balkanlar baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n her yerinden ÅŸu anda TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±'nÄ±n desteklediÄŸi 11 bin Ã¶ÄŸrencimiz vardÄ±r" dedi.Â

BALKANLARDA CAMÄ° Ä°NÅžAATLARIMIZ DEVAM EDÄ°YORÂ

Balkanlarda eÄŸitim faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra cami inÅŸaatlarÄ±nÄ±n da devam ettiÄŸini hatÄ±rlatan ErbaÅŸ, Biz MÃ¼slÃ¼manlar olarak PriÅŸtina'ya, Kosova'ya mÃ¼hrÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶yle vuralÄ±m ki Ã§Ã¼nkÃ¼ PriÅŸtinalÄ± kardeÅŸlerimiz bizden bunu istiyor. Biz de imkanlarÄ±mÄ±zÄ± bir araya getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ama sizlerin desteÄŸi olmadan bu camileri yapmamÄ±z zor" diye konuÅŸtu. Â ErbaÅŸ, Ä°slam topraklarÄ±nda ihtiyacÄ±mÄ±z olan camilerimizi yaparÄ±z inÅŸallah. TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± desteÄŸiyle balkanlarda 10 kadar okul yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°slam topraklarÄ±nda ezanlarÄ±n kÄ±yamete kadar okunmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Â Ä°nsanÄ±n gÃ¶zÃ¼ minare arÄ±yor. Ne kadar Ã§ok minare gÃ¶rÃ¼rsek o kadar Ã§ok gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z kalbimiz coÅŸuyor. Ä°ÅŸte o minarelerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Pek Ã§ok yerde yÄ±kÄ±lan camileri bile henÃ¼z yapamadÄ±k. Ä°htiyaÃ§ olan yerde bizim mutlaka birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.Â