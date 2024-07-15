TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yâd ediyoruz.
O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz’daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız.
Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz.
Allah birliğimizi daim etsin.