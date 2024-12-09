TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Onurlu dönüşlerin hızlandırılması önceliğimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren süreci, Suriye'de halkına karşı diktatörce yönetim sonucunda çile çeken Suriyelilerin Suriye'yi özgürleştirdiği tarihi dönüm noktasına tanık olduk. Dikkatle, birtakım hissiyatlara kapılmadan Suriye'nin geçmiş acıları geride bırakarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin önceliklerindendir. Güç birliğinin esas alınması gereken sürece girdik.

Bundan sonra tüm kesimlerin söz hakkı olan demokratik Suriye inşası, kimsenin dışlanmadığı Suriye inşası önemli önceliklerden olacak.

Türkiye, Suriye halkına demokratik rehberlik konusunda sorumluluklarını yerine getirecek.

"TERÖRDEN TEMİZLENMİŞ SURİYE TÜRKİYE'NİN MENFAATİNEDİR"

Terörden arındırılmış bir Suriye sağlanmalıdır. Terör örgütlerinin Suriye sahasında bir daha söz hakkının olmadığı bir Suriye inşası, tamamen terörden temizlenmesi Türkiye'nin menfaatinedir.

Barış ortamı için özenle hareket eden muhalif grupların nasılsa iktidarı ele geçirdik diyerek birliği bozacak çalışmalardan birtakım uygulamalarda olmamalıdır. Bundan sonraki en önemli önceliklerden biri huzur ve barışın sağlanmasıdır.

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"ONURLU DÖNÜŞLEİRN HIZLANDIRILMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Önceliklerimizden biri ülkemizde uzun yıllardır misafir ettiğimiz göçmenlerin onurlu dönüş sürecinin hızlandırılmasıdır.

Suriye'nin yeni döneminin hayırlı olmasını temenni ediyorum.