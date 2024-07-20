TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.