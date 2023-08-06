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TBMM 8 Ağustos'ta 'olağanüstü' toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 8 Ağustos Salı günü, CHP'nin çağrısı üzerine 'olağanüstü' toplanacak.

06.08.2023 - 11:31 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
TBMM 8 Ağustos'ta 'olağanüstü' toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplanacak. Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.

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