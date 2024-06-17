Tatilin ikinci günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlere aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, dün 726 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi ise yaralandı.

289 bin 700 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi uygulandığını, 17 bin 227 araca da trafik işlemi yapıldığını duyurdu.