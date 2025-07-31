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GündemTatilciler rotayı bu ilçeye çevirdi: Ne deniz var ne de yayla! Nüfus 4'e katlandı
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Tatilciler rotayı bu ilçeye çevirdi: Ne deniz var ne de yayla! Nüfus 4'e katlandı

31.07.2025 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tatilciler rotayı bu ilçeye çevirdi: Ne deniz var ne de yayla! Nüfus 4'e katlandı

Yeni tatil rotası bu kez sürpriz bir yerden çıktı! İlçenin nüfusu bir anda 4 katına fırladı. "Ne denizi var ne de serin yaylası… Ama tatilciler akın akın oraya gidiyor! Sıradışı atmosferi ve huzurlu yapısıyla dikkat çeken ilçe, yaz nüfusunu 4’e katladı.

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 45 bin olan nüfus, yaz tatilinde gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle yaklaşık 200 binlere ulaşıyor.

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Emirdağ’da yaz tatili ile birlikte nüfus yoğunluğu da arttı. Gurbetçilerin gelişi le birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilçenin yaz döneminde nüfusu 200 binlere yaklaştı. İlçede neredeyse her iki araçtan birisinin yabancı ve lüks araç olması dikkatlerden kaçmazken, bu duruma en çok sevinenler ise esnaf oldu. Ağırlıklı olarak Belçika ve Fransa’dan gelen gurbetçilerin yaklaşık 1 ay memleketlerinde kaldıkları öğrenildi.

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Esnaf, yaz tatilinde gurbetçilerin Emirdağ’a gelmeleri ile işlerinin yoğun bir şekilde arttığını ifade ettiler. İlçe esnaflarından Fahrettin Benli ve Onur Kaya, işlerin yoğunlaştığını kaydederek, gurbetçilere ilçe ve kente sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

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